Musou Stars : William (NiOh) rejoint le casting Musou Stars : William (NiOh) rejoint le casting

C'était limite signé d'avance et les intéressés seront donc heureux d'apprendre que William de NiOh fera bien partie du casting de Musou Stars, qui compte actuellement 30 personnages annoncés qui ratissent large entre Dead or Alive, Ninja Gaiden, Toukiden, Deception, Atelier, Dynasty & Samurai Warriors, et quelques trucs plus obscures comme Opoona.



Sortie prévue le 30 mars sur PS4 & Vita, et gageons qu'un lancement occidental tombera en fin d'année, avec comme d'habitude une version Steam en prime.