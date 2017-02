Bethesda : un jeu mobile parmis les 3 projets Bethesda : un jeu mobile parmis les 3 projets

On le sait depuis un moment : Bethesda est actuellement en train de préparer trois projets dans le plus grand des secrets (en plus de Elder Scrolls VI qui arrivera apparemment plus tard). Pour les consoleux, sachez de suite que vous pouvez déjà niveler un peu votre attente pour l'un d'entre eux puisqu'il s'agira d'un jeu mobile, ce qui est finalement logique vu le succès rencontré par Fallout Shelter.



L'éditeur n'a pas voulu préciser si ce titre sera tiré d'une de leurs licences, se contentant de rajouter que les deux autres du lot seront bien des AAA massifs, et même les plus ambitieux de l'histoire du groupe.



Il est d'ailleurs probable qu'au moins l'un des deux s'affiche dans moins de quatre mois, Bethesda ayant confirmé la tenue d'une conférence à l'E3 2017 pour la troisième année de suite, qui devrait (si le planning reste le même) tomber le lundi 12 juin à 04h00 du matin.