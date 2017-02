Charts US : le rapport de janvier Charts US : le rapport de janvier

L'institut NPD nous livre les résultats des ventes US pour le mois de janvier 2017 et plus le temps avance, plus les détails se font moins nombreux. On sait juste que le marché hardware a reculé de 19 % et les ventes « physiques » software de 4 %, même si la valeur brut en dollars et en incluant le dématérialisé est elle en hausse de 14 %, notamment dû au lancement de Resident Evil 7.



1. Resident Evil 7

2. Call of Duty : Infinite Warfare

3. GTA V

4. Battlefield 1

5. NBA 2K17

6. Kingdom Hearts HD 2.8

7. Madden NFL17

8. Watch Dogs 2

9. Overwatch

10. FIFA 17



Pour les ventes par console, sachez que Tales of Berseria parvient à s'afficher dans le top 10 sur PS4 (9ème place), contrairement à Gravity Rush 2 et Yakuza 0. Coté portable, DQ VIII s'offre la troisième place sur 3DS, derrière Pokémon Soleil & Lune (les deux versions sont comptabilisées à part).



Enfin, le point hardware sera rapide :

- La PS4 reste première toujours aidée par son bundle PS4 Slim avec Uncharted 4.

- La Xbox One (deuxième) fait son meilleur mois de janvier depuis le lancement.

- La NES Classic s'affiche à la troisième place des consoles les plus vendues.