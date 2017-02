Ultra Street Fighter II : les bonus illustrés Ultra Street Fighter II : les bonus illustrés

Après la vidéo, voici quelques images des ajouts annoncés pour Ultra Street Fighter II (outre les deux nouvelles versions de Ryu et Ken) avec donc le fameux mode à la première personne qui permettra d'affronter les soldats de Shadoloo à la chaîne avec trois attaques, et sous divers modes : normal, infini et entraînement.



A défaut de nouveaux costumes, cette édition aura droit au « Color Edit » pour changer la couleur de la peau et des vêtements pour chaque perso, avec dix combinaisons à sauvegarder pour chacun des combattants, utilisables aussi bien en local qu'en ligne. Et enfin, notons de nouveau la toute nouvelle galerie qui accueillera plusieurs centaines d'artworks.



Toujours pas de date de sortie pour le moment.