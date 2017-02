EA Access : Madden NFL17 sera le prochain

Pour la poignée de membres que ça intéresse, sachez que le prochain titre à intégrer le coffre de l'EA Access sera (évidemment), qui l'on se doute sera suivi plus tard par, encore plus tard par, en enfin parquand EA estimera que le rythme des ventes a suffisamment baissé (donc pas tout de suite).Un service toujours disponible sur Xbox One pour 3,99€ par mois et 24,99€ par an, vous donnant accès à tous les titres suivants sans restriction, en plus d'offres promos et de la possibilité de s'essayer quelques heures à des AAA avant la sortie (dont prochainement).(1&2)- Section(14 – 15 - 16)- Section(14 – 15 – 16-17)- Section(15 - 16)- Section(15 – 16)