ARK Survival Evolved passe le million sur PS4

Arrivé après tout le monde, la version PS4 den'est pour autant pas passée inaperçue comme l'affirme son développeur qui nous annonce plus d'un million d'exemplaires vendus. A 34,99€ l'Early Access qui n'ose pas dire son nom sur la console de Sony, l'affaire est donc bonne et le succès est donc similaire à la version Xbox One sur la même période de temps.A l'heure actuelle, ce titre sur lequel personne n'aurait parié a dépassé les 7 millions de ventes tous supports confondus.