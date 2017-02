Une édition GOTY pour Just Cause 3

Comme de coutume, les plus patients seront ceux qui feront le plus d'économie et c'est ainsi que l'on apprend le lancement le 7 avril prochain d'une « GOLD Edition » pour, aussi bien sur PlayStation 4 que sur Xbox One.Pour 40€, vous repartirez donc avec le jeu de base qui a largement été patché depuis, en plus des trois extensions et quelques bonus (trois véhicules et deux armes).