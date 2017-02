PS Now : Sony recule sur ses ambitions PS Now : Sony recule sur ses ambitions

Comme dit l'expression, ça commence à sentir un peu le sapin pour le service PlayStation Now dont Sony revoit les ambitions drastiquement à la baisse. Pour rappel, ce service (qui n'est d'ailleurs toujours pas disponible en France) avait pour but de rendre accessible via le Streaming la majorité du catalogue PS3 sur un paquet de supports existants, afin essentiellement d'implémenter doucement un modèle qui l'on se doute deviendra un jour l'avenir (dix ans ? moins ? Plus ?).



Le problème est que le succès est loin d'être au rendez-vous car malgré un joli catalogue composé de 450 jeux environ, peu sont motivés à lâcher 16,99€ par mois pour louer des jeux de l'ancienne génération.



Résultat, Sony fait machine arrière sur ses intentions et limitera à partir du 15 août 2017 son service au PC et à la PS4, envoyant valser les compatibilité PS3, Vita, PS Vita, Samsung Smart TV, Sony Bravia et lecteur blu-ray maison.