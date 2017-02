Resident Evil 7 est déjà rentable Resident Evil 7 est déjà rentable

Lors d'une session de questions/réponses faite auprès des investisseurs, dont le rapport est à présent disponible, Capcom a fait savoir que Resident Evil 7 avait réussi à rentabiliser son développement avec 2,5 millions d'exemplaires livrés. Le titre a depuis dépassé les 3 millions, et l'éditeur compte atteindre les 4 millions d'ici le 1 mars. Une bonne nouvelle qui devrait surtout valider cette nouvelle orientation pour l'avenir de la franchise.



Son de cloche totalement différent pour Dead Rising 4 dont Capcom reconnaît les critiques et peut-être l'erreur d'avoir voulu faire un jeu trop grand public. 700.000 exemplaires seulement ont été distribués sur Xbox One et PC via le Windows Store, et l'objectif des 2 millions d'ici le 31 mars paraît désormais inatteignable, sauf si le lancement Steam en mars fait des miracles.