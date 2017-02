E3 2017 : Microsoft modifie son planning E3 2017 : Microsoft modifie son planning

Il faut croire qu'un léger retournement de situation se doit d'intervenir chaque année lors de l'E3. Ainsi, après le changement de formule pour EA l'année dernière (et l'absence de N-Direct pour Nintendo), c'est cette fois Microsoft qui vient bouleverser un peu le planning.



Alors qu'on s'attendait légitiment à une conférence le lundi 12 juin à 18h30 comme d'habitude, le constructeur opte finalement pour dimanche 11 juin à 23h00, soit un jour après EA (et possiblement quelques heures avant Bethesda si ce dernier signe à nouveau un show cette année).



Une conférence qui devrait être essentiellement consacrée à la Scorpio, nouveau modèle de la marque Xbox qui a pour souhait d'être la machine la plus puissante du marché à sa sortie.