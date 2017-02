Charts Japon : toujours dans la routine

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 6 au 12 février 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.On reste là, les mains sur le clavier à essayer de trouver quelque chose à dire mais le classement restant constamment inchangé (même si les ventes baissent), on passe cette fois notre tour et on fera probablement de même la semaine prochaine faute de sorties.RDV le 1er mars pour savoir à combien la PS4 montera avec le comboet, puis une semaine après pour les premiers résultats de la Switch.