Charts Japon : Dragon Quest VS NiOh

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 6 au 12 février 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Hasard incroyable du calendrier,fait directement face à, quand il y a quasiment un an,sortait en même temps queEt dans les deux cas, le constat est le même, c'est le bébé de Square Enix qui gagne la première place même si son statut de version « ++ » le limite à 120.000 ventes quand la version de base démarrait au-delà des 300.000 (pour finir à plus de 600.000).lui se contente de 75.000 ventes, ce qui reste tout sauf mauvais pour le premier épisode d'une franchise qui on l'espère connaîtra encore de beaux jours. A titre de comparaison, lorsque From Software se lança dans le style avec, ce dernier avait touché seulement 40.000 intéressés à son lancement (mais sur un parc de consoles bien moindre).