[Rumeur] Watch Dogs 3 à Londres ?

Watch Dogs 2 a accueilli une nouvelle MAJ de quelques 10Go, permettant de corriger certaines choses, ajoutant des vêtements et préparant surtout à l'arrivée des DLC. Mais bien malins, les développeurs ont également glissé tranquillement un easter-egg qui place une nouvelle conversation audio à la fin du jeu, où deux inconnus discutent de l'avenir de Dedsec, pointant que de nouvelles cellules sont en train d'émerger à travers le monde (Moyen-Orient, Europe et Amérique du Sud).



Le point important vient des coordonnées livrées avec cette conversation, qui renvoient directement à Londres. S'il s'agit vraiment d'un teaser, on peut donc penser que ce sera le cadre du futur Watch Dogs 3, car difficile d'imaginer que Ubisoft largue la totalité d'une nouvelle grande ville dans un simple DLC.



Comme le relève Kotaku, c'est loin d'être la première fois que les développeurs teasent une suite dans leurs propres jeux via une MAJ : Valve avait refait la fin de Portal pour préparer le deuxième épisode, et un vaisseau spatial pouvait être aperçu dans l'une des cartes de Black Ops III pour teaser Infinite Warfare.