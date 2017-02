Apocalypse Now : échec total sur Kickstarter

On le sentait moyennement dès les premiers jours de la campagne et rien n'a été fait pour la relancer : l'adaptation JV du film cultevia Kickstarter est un échec total avec 180.000$ promis sur les 900.000 souhaités.La principale cause est évidente : si les promesses sont alléchantes (reprendre le contexte du film dans un FPS/RPG à multiples choix), il serait temps que certains comprennent qu'on ne lance pas une campagne de financement sans un petit prototype ou un quelconque aperçu pour donner confiance aux joueurs.Un problème qui n'a pas fait écho chez les développeurs, déportant la campagne via un site officiel où le financement prendra cette fois 18 mois… avec 5,9 millions de dollars souhaités. Déjà 62.000 en poche : courage.