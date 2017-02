Resident Evil 7 : le pack DLC 2 dispo (PS4) Resident Evil 7 : le pack DLC 2 dispo (PS4)

La PlayStation 4 a accueilli hier le second pack DLC de Resident Evil 7, toujours à 15€, et toujours inclus dans le Season Pass. Au programme : un chapitre préquelle, un autre où l'on retrouver Lucas Baker pour un nouveau trip à la Saw, et enfin un nouveau mini-jeu de contre-la-montre, ce dernier étant le seul à ne pas être compatible PS VR.



Petit rappel :

- Les deux DLC sortiront le 21 février sur PC et One.

- Un chapitre scénarisé gratuit arrivera au printemps.

- Le dernier DLC payant sortira dans le courant de l'année.