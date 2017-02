Mass Effect Andromeda : quelques images Mass Effect Andromeda : quelques images

Encore une poignée d'images pour Mass Effect Andromeda afin de montrer les personnages d'importance au casting de ce nouvel épisode qui semble vouloir maintenir encore beaucoup de ses secrets au chaud.



On dira que les surprises seront là au lancement et on retourne ainsi patienter jusqu'au 23 mars pour l'atterrissage dans les bacs, sur PC, PS4 & One.