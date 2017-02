Ultra Street Fighter II : le contenu détaillé Ultra Street Fighter II : le contenu détaillé

Montré furtivement durant le premier trailer, le mode « à la première personne » d'Ultra Street Fighter II se dévoile plus en détails via Famitsu et il s'agira donc d'un mode solo qui emploiera l'utilisation des deux Joy-Cons. On y incarnera exclusivement Ryu dans un mode spécial pour dégommer des soldats de Shadoloo à coup de Hadokens, Shoryukens et autres Tatsumaki Senpukyakus.



Le titre proposera en outre la possibilité d'éditer les couleurs de vos personnages, ainsi qu'un mode galerie de 250 artworks sur les 20 ans de la saga.



Pas de date de sortie, les développeurs se contentant d'évoquer un développement à 50 %.