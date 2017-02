Serious Sam 4 toujours en développement Serious Sam 4 toujours en développement

En 2013, Croteam lançait un Humble Bundle dans le but de récolter tranquillement quelques fonds pour financer un Serious Sam 4, dont le lancement était prévu pour 2014 avant de disparaître de l'actualité sans redonner de nouvelles jusqu'à aujourd'hui.



Trois ans de retard donc, mais le studio nous assure que le chantier est toujours en cours, occupant même le plus gros des équipes, le reste planchant sur le suivi de Serious Sam VR et un lifting des deux premiers épisodes.



Reste désormais à attendre une date pour la première présentation, en espérant un résultat digne du reboot de Doom pour faire plaisir aux fans de FPS « à l'ancienne ».