Forza Horizon 3 passe les 2,5 millions de ventes

Playground Games et Microsoft annoncent que la franchise Forza a rapporté depuis ses débuts plus d'un milliard de dollars, rajoutant qu'à la date arrêtée du 31 décembre 2016, Forza Horizon 3 avait dépassé les 2,5 millions de ventes, soit le plus gros score pour un épisode « Horizon ».



Rappelons qu'il y a quelques jours, Playground déclarait mettre en place un second studio pour travailler sur un nouveau projet (pas un jeu de courses) tandis que le nerf du studio continuerait de plancher sur Forza Horizon, avec la seconde extension à venir prochainement, et très probablement un quatrième épisode pour fin 2018.