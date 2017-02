Horizon Zero Dawn : quelques images [Spoil] Horizon Zero Dawn : quelques images [Spoil]

On revient encore sur Horizon Zero Dawn avec quatre images supplémentaires, dont deux illustrant pour la première fois l'un des donjons de l'histoire, donc en zone beaucoup plus confinée que le reste de l'aventure. Les deux autres nous montrent une ferme lambda et Aloy sur sa mécha-monture.



Un peu plus de deux semaines nous séparent encore du lancement mondial, ce bébé de Guerilla arrivant chez nous le 1er mars.