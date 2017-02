Prey s'offre aussi de nouvelles images Prey s'offre aussi de nouvelles images

A l'instar de Dishonored 2 (des mêmes développeurs d'ailleurs), Bethesda sait offrir à Prey une communication sur la longueur contrairement à d'autres gros morceaux comme Fallout 4 qui se sont tapés un quasi-vide marketing entre l'annonce et le lancement.



De nouvelles images à se mettre sous la dent donc, montrant avant tout quelques pièces que nous aurons à visiter dans la grosse station spatiale Talos I, là où le pauvre protagoniste se réveillera, seul au monde, si l'on excepte d'étranges apparitions extra-terrestres.



Sortie prévue le 5 mai 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.