Charts UK : très belle entrée pour Nioh + nouvelle récompense pour GTA V

L'institut Chart-Track nous livre son rapport sur les ventes UK pour la semaine dernière, montrant une bien belle entrée pour NiOh qui s'affiche même à la première place si l'on opte pour le classement individuel.



Et pourtant, l'événement de la semaine reste l'increvable GTA V qui devient le cinquième jeu de l'histoire à avoir réussi à se classer au moins 12 fois à la première place durant sa carrière au Royaume-Uni. Et pour info, voici les quatre autres qui ont réussi à obtenir cette récompense : Wii Fit, Zumba Fitness, FIFA 14 et…. Qui veut gagner des millions ?.



1. GTA V

2. NiOh

3. Resident Evil 7

4. FIFA 17

5. Call of Duty : Infinite Warfare

6. Battlefield 1

7. Rocket League

8. Hitman : Saison 1

9. Overwatch

10. Watch Dogs 2



11. Minecraft : Xbox Edition

12. Forza Horizon 3

13. WWE 2K17

14. Mafia III

15. LEGO Star Wars VII

16. Skyrim Special Edition

17. The Division

18. Pokémon Soleil

19. Final Fantasy XV

20. LEGO Avengers