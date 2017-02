Quelques images pour TESO Morrowind Quelques images pour TESO Morrowind

Après la vidéo d'annonce uniquement en CG, The Elder Scrolls Online : Morrowind s'offre une poignée d'images, quatre servant de renders, les autres donnant un aperçu plus concret de ce que l'on obtiendra manette en main (ou clavier/souris selon votre matos).



Nous ramenant 700 ans avant les événements de The Elder Scrolls III et proposant une nouvelle classe (le Gardien, qui pourra être accompagné d'un ours), cette extension sortira en dématérialisé le 6 juin 2017 pour ceux qui possèdent déjà le jeu, ou directement en boîte à la même date.