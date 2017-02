[FY] Activision fait dans le record + retour aux sources pour Call of Duty 2017 [FY] Activision fait dans le record + retour aux sources pour Call of Duty 2017

Call of Duty : Infinite Warfare a moins bien démarré que prévu ? Skylanders, tous les gosses en ont marre ? Et alors ? Malgré ces deux gifles, Activision revient prouver qui est le patron en annonçant un CA de 6,6 milliards de dollars pour les trois premiers trimestres de l'année fiscale (d'avril à décembre 2016), pour un bénéfice de 966 millions de dollars, soit le record absolu dans l'histoire de l'éditeur. (*)



Le grand sauveur de cette année fiscale se nomme donc Blizzard avec la dernière extension de World of Warcraft (et la reprise des abonnements qui vont avec) et surtout Overwatch, qui a dépassé les 25 millions de joueurs à travers le monde, même si l'on ne connaît pas les ventes précises.



Pour 2017, les choses se présentent simplement :



- Skylanders, c'est terminé pour un temps mais la franchise continuera en anime et via un épisode smartphone (en plus du portage Switch de Imaginators).

- Call of Duty 2017 sera développé par Sledgehammer et on nous évoque déjà un retour aux sources, sans préciser vraiment les intentions.

- Destiny 2 sortira en fin d'année (probablement septembre) et l'on nous promet déjà une meilleure mise en avant du scénario, des personnages importants, une accessibilité notable pour ceux qui débarqueront et un meilleur suivi. Ajoutons que selon les rumeurs, le titre sortirait également sur PC.



(*) Petit détail : comme pour la plupart des autres éditeurs, les revenus physiques deviennent de plus en plus minoritaire sur l'ensemble puisque sur 6,6 milliards de CA, 4,8 milliards sont représentés par le numérique.