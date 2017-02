[FY] Ubisoft continue de maintenir la barre, et annonce quatre AAA pour la prochaine année fiscale [FY] Ubisoft continue de maintenir la barre, et annonce quatre AAA pour la prochaine année fiscale

Vivendi encore aux fesses, Ubisoft crie aux actionnaires que tout continue d'aller dans le meilleur des mondes sans la bande à Bolloré, preuve en est d'un CA de 811,3 millions pour les trois premiers trimestres de l'année fiscale en cours (avril à décembre 2016), soit 5,5 % de plus qu'en 2015, en rajoutant que le marché numérique représente désormais 47,2 % au total (contre 27 % l'année précédente).



Dans les grandes lignes :



- Rainbow Six Siege atteint 15 millions de joueurs enregistrés.

- Watch Dogs 2 a moins bien démarré que prévu mais s'est depuis en partie rattrapé.

- Les ventes de Steep sont légèrement au dessus des objectifs.

- La communauté de The Division fait son retour de la MAJ 1.4.

- Le film Assassin's Creed a engrangé 213 millions de dollars en recettes, en faisant le 7ème plus gros succès pour une adaptation d'un JV au ciné, alors que le film n'est pas encore sorti sur le marché asiatique (Chine & Japon).



En revanche, pour la totalité de l'année fiscale qui se terminera en mars, Ubisoft a dû revoir ses objectifs à la baisse avec un souhait d'1,4 milliard de CA (contre 1,6 milliard espérés de base), en partie dû au report de South Park : L'Annale du Destin qui n'a désormais plus de date de sortie vraiment fixe (entre avril 2017 et mars 2018). L'éditeur pourra néanmoins compter sur For Honor, Ghost Recon Wildlands, Just Dance 2017 (version Switch) ainsi que la brouette d'extensions pour ses différents jeux à suivi : Rainbow Six Siege, Steep et The Division.



Pour la prochaine année fiscale qui débutera donc le 1er avril, Ubisoft misera évidemment sur les ventes sur la longueur (et les DLC) des précédemment cités comme Ghost Recon Wildlands, mais annonce surtout le lancement de quatre AAA avant le 31 mars 2018, incluant South Park et hors l'habituel Just Dance.



Si l'on couple aux rumeurs, on aurait donc au moins ça :



- South Park : L'Annale du Destin

- Far Cry 5

- Nouveau Assassin's Creed



Pour le quatrième, on vous laisse spéculer.