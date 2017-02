USA : la PS4 à nouveau première en janvier USA : la PS4 à nouveau première en janvier

En attendant le rapport très détaillé qui arrivera dans une semaine, le groupe NPD lance l'une des informations principales du marché US chaque mois : c'est de nouveau la PlayStation 4 qui est à la première place, tout comme en décembre, même si la Xbox One avait réussi à être la plus vendue sur la totalité du second semestre 2016.



Microsoft signale d'ailleurs que malgré sa seconde place, les ventes de janvier sont en augmentation année après année, ce qui n'est apparemment pas le cas pour la PS4 (en baisse ou stable, on ne sait pas encore pour le moment).



RDV dans quelques jours pour les chiffres et les données softwares (incluant Resident Evil 7 et Gravity Rush 2 notamment).