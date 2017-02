Second report pour South Park : L'Annale du Destin Second report pour South Park : L'Annale du Destin

Bon, on va dire qu'on n'est pas tellement surpris d'apprendre officiellement le second report de South Park : L'Annale du Destin vu que l'on voyait assez mal, faute d'infos, le titre sortir d'ici le 31 mars.



Le problème, c'est que Ubisoft ne nous parle même pas de printemps et préfère éviter la prise de risque en signant pour la prochaine année fiscale, soit donc du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.



Autant dire que ça sent la fin d'année. Au mieux.