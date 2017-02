IO Interactive sur une nouvelle licence IO Interactive sur une nouvelle licence

Les plans d'avenir se mettent en place parmi les filiales occidentales de Square Enix. On sait que Crystal Dynamics et Eidos Interactive travaillent désormais sur du Marvel, et on apprend aujourd'hui que IO Interactive (Hitman) est en train de plancher sur une nouvelle licence.



Quelques offres de recrutements permettent de noter qu'il s'agira d'un titre tournant sous Unreal Engine, que ce sera un AAA et qu'il sera à destination du PC et des consoles.



Pas plus d'informations, mais voilà qui devrait un peu enrichir le catalogue du studio qui n'a pas produit de nouvelles licences depuis une dizaine d'années (Kane & Lynch et Mini Ninjas).