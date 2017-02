Pokémon GO accueille son event St Valentin Pokémon GO accueille son event St Valentin

Alors que ceux qui jouent encore à Pokémon GO aimeraient bien savoir quand Niantic se décidera à intégrer la totalité de la Gen2 ainsi que les légendaires, le jeu s'offre tout de même un nouvel event à l'occasion de la Saint Valentin, qui débutera ce soir même à 20h pour durer jusqu'au 15 février (même heure).



Au programme :



- Apparition beaucoup plus nombreuses de Leveinard, Porygon et Mélodelfe.

- Gain doublé de bonbons.

- Obtention des bonbons deux fois plus rapide avec le compagnon.

- Meilleure probabilité de chopper dans les œufs un Mélo, un Toudoudou et un Lippouti.

- L'utilisation d'un module de Leurre passe de 30mn à six heures.