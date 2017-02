FFXV : le patch Scorpio se confirme FFXV : le patch Scorpio se confirme

Square Enix n'en finit plus de parler de Final Fantasy XV et alors qu'on attend le patch PS4 Pro pour le 21 février (+ autres petits bonus) ainsi que la première extension en mars, voilà que Hajime Tabata rajoute un nouveau plan dans sa liste déjà bien garnie : fournir un patch spécifique pour une future version Scorpio, et utiliser au mieux la puissance de cette nouvelle Xbox.



On rappelle que le PC est également visé pour un futur portage, et seule la Nintendo Switch ne semble aucunement concernée par tout cela, le réalisateur indiquant ne pas avoir pris soin de faire le moindre test technique pour cette dernière.



(Source : DualShockers)