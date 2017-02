PS Store : top des ventes (janvier 2017) PS Store : top des ventes (janvier 2017)

Parce que le dématérialisé, ça compte et de plus en plus, voici le top des ventes du PlayStation Store aux USA comme en Europe (pour le mois de janvier, et uniquement PS4), avec bien entendu l'intégration des jeux qui ont eu droit à de belles promotions, mais également l'occasion de constater que Gravity Rush 2 et Yakuza 0 n'ont pas attiré grand-monde, quel que soit le territoire.



PS Store US (janvier 2017 ) :



1) ARK Survival Evolved

2) Resident Evil 7

3) Tomb Raider : Definitive Edition

4) Battlefield 1

5) GTA V

6) Rocket League

7) Minecraft

8) The Order 1886

9) Sleeping Dogs : Definitive Edition

10) PayDay 2 : Crimewave Edition

11) Injustice : Ultimate Edition

12) Kingdom Hearts HD 2.8

13) Watch Dogs 2

14) Titanfall 2

15) Stardew Valley

16) Madden NFL 17

17) Overwatch

18) Monopoly Plus

19) COD Infinite Warfare

20) Knack





PS Store européen (janvier 2017) :



1) ARK Survival Evolved

2) Rocket League

3) GTA V

4) Battlefield 1

5) Mortal Kombat X

6) FIFA 17

7) EA Sports UFC 2

8) Battlefield 4

9) Star Wars Battlefront

10) Resident Evil 7

11) Minecraft

12) Need for Speed

13) Ratchet & Clank

14) Need for Speed Rivals

15) Diablo III : Reaper of Souls

16) Sleeping Dogs : Definitive Edition

17) Dying Light

18) Rainbow Six Siege

19) Overwatch

20) Mirror's Edge Catalyst