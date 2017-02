Zelda - Breath of the Wild : nouvelles infos

La nouveau dossier de Game Informer tient donc sur(et non sur Red Dead comme certains l'espéraient), l'occasion d'avoir droit à un nouveau lot d'informations tirées d'une nouvelle démo.Attention tout même, quelques éventuels spoils sont à prévoir, et ceux qui ne veulent pas se gâcher la surprise peuvent retourner dans leur coin jusqu'au 3 mars.- La nouvelle démo démarrait dans une écurie, avec Yammo comme maître des lieux.- Link peut s'y reposer dans un lit et y rétablir sa santé.- Les écuries permettront d'y stocker des chevaux domptés dans la nature, rencontrer des PNJ et des marchands.- Il y a plusieurs écuries à travers le monde, chacune étant dirigée par un perso distinct.- Système d'affection/loyauté avec vos chevaux.- En prendre soin augmentera leurs stats.- S'il est possible d'appeler son cheval depuis n'importe où, ce dernier ne réagira que s'il n'est pas trop éloigné.- Conséquence dans la possibilité d'avoir plusieurs chevaux : votre favori peut-être tué en combat.- Il sera possible de payer un surplus pour la nuit afin de bénéficier d'un meilleur lit, et donc d'un coeur supplémentaire (provisoire) le lendemain.- Les feux de camp permettront d'accélérer le temps.- La météo sera bien dynamique et agira sur les PNJ : par temps de pluie, certains iront se réfugier à l'intérieur.- Beedle, le marchand de Wind Waker, sera de retour.- Comme déjà dit auparavant, l'orage incarnera un ennemi naturel car si vous avez de l'équipement métallique, vous attirerez la foudre (et risquez d'être tué).- Les sanctuaires (plus de 100) serviront de voyages à rapide et à accumuler des esprits pour les échanger contre des objets rares.- Nintendo n'a toujours pas voulu dire comment augmenter notre barre d'endurance (mais ce sera bien possible).- Lorsque vous utilisez un boulier pour faire du snowboard, son type influe sur les contrôles et la vitesse.- Possibilité de marquer la carte en points d'intérêt avec une centaine de symbole disponible.- Pas d'armes invincibles. Donc tous pourront s'user, ce qui étonne car on imagine mal la Master Sword s'éclater comme une brindille après quelques combats.- Les joueurs pourront terminer le jeu sans avoir vu tout le scénario.- Un certain élément (?) a été ajouté pour rendre le scénario plus cohérent.- Les joueurs pourront sauter certains donjons pour se rendre directement à la fin.- La seconde partie de la démo offrait un nouveau donjon, « constamment en mouvement », qui demandera d'être visité pour accéder à des sortes de socle.- Le bouquin de Link aura de multiples fonctions, dont l'indispensable carte.- Pas de confirmation de la boussole en revanche.- Les bombes n'ont plus de minuteur : on les actionne toutes à distance.- Pas la fameuse musique ni l'animation à l'ouverture des coffres (mais on ne sait pas si c'est dû à la démo).- Le boss du donjon se nomme « Wind Blight Ganon », un énorme monstre sans visage avec un bras ressemblant à un pistolet. Également capable de créer des tornades.