Final Fantasy XV rentable dès le Day One Final Fantasy XV rentable dès le Day One

Malgré un développement hautement problématique dont les cicatrices restent encore visibles, Square Enix a visiblement réussi son pari en rendant Final Fantasy XV rentable dès le jour du lancement (5 millions d'unités expédiés à la sortie, plus 1 autre million en janvier).



C'est Hajime Tabata qui nous explique cela dans une interview parue auprès du site DualShockers, sans nous donner évidemment les détails : est-ce que la grosse campagne marketing et les produits dérivés (dont le film) sont inclus dans ce seuil de rentabilité ?



Reste que l'équipe peut se féliciter et l'on rappelle que l'on continuera de parler du jeu toute l'année avec plusieurs rendez-vous à prendre, dont le 21 février (patch PS4 Pro + ajouts de contenu), le 28 mars (première extension + refonte du chapitre 13) ainsi que courant juin (deuxième extension).