PS4 : un bundle Uncharted & Tomb Raider PS4 : un bundle Uncharted & Tomb Raider

Comme pour faire lien avec la proche Saint Valentin, Sony a décidé de mettre fin aux débats entre Uncharted et Tomb Raider en réunissant simplement les deux derniers représentants de chaque série dans un bundle avec la PlayStation 4 version 1To (et ce pour 370€).



Disponible dès maintenant, ce pack propose une fois de plus une console de type Slim, ce qui reste dommage pour deux titres proposant la compatibilité PS4 Pro.