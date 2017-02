[FY] Bandai Namco : futur roi du Japon ? [FY] Bandai Namco : futur roi du Japon ?

En 2015, Bandai Namco commençait à prendre de la prestance dans le monde des éditeurs tiers et le groupe confirme aujourd'hui sa stature en déclarant un bénéfice net de 46,5 milliards de yen (environ 390 millions d'euros) pour les trois premiers trimestres de l'année fiscale en cours, et l'intention de terminer en mars à l'équivalent de 325 millions d'euros, ce qui le placerait comme plus gros éditeurs tiers japonais (hors Sony et Nintendo), devant Square Enix, Capcom ou encore Koei Tecmo.



En mettant de coté les partenariats à succès (dont les jouets) avec les habituels gros anime, le groupe a pu compter l'année dernière sur des poids lourds comme Dark Souls III, Dragon Ball Xenoverse 2 ou encore de nombreuses applications smartphones, dont DBZ Dokkan Battle.



Pour 2017, hormis Tales of Berseria et Digimon récemment lancé en Europe, voici les gros titres consoles attendus pour le moment (hors futures annonces) :



- Ace Combat 7 (2017 : PS4)

- Ni No Kuni II (2017 : PS4)

- Dragon Ball Fusions (février : 3DS)

- Tekken 7 (juin : PC/PS4/One)

- Little Nightmares (avril : PC/PS4/One)

- La seconde extension de Dark Souls III (mars : PC/PS4/One)



En rajoutant le prochain God Eater (dont ne connaît pas encore la date) et, petit pari sans prise de risque, un probable nouveau One Piece.