TimeSplitters Rewind sortira donc cette année

Arlésienne de la bannière (plus ou moins) indépendante,ne tardera désormais plus à se montrer puisque ce fan-game néanmoins officiel sortira cette année sur PC comme l'indique cette vidéo qui ne sert pas à grand-chose d'autres. Un best-of multi de la trilogie d'origine, en attendant une validation de la part de Crytek pour ensuite proposer une campagne solo.Pour rappel, il y a un mois, l'équipe annonçait que Crytek (justement) avait non seulement donner son aval pour sortir ce projet, mais en plus semblait s'impliquer directement. Plus qu'à attendre de voir le résultat.