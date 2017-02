Assassin's Creed : un spin-off VR en vue ? Assassin's Creed : un spin-off VR en vue ?

En décembre dernier, Ubisoft offrait à sa franchise une première expérience VR mais sans aller plus loin qu'une vague opération marketing pour le film puisqu'il s'agissait dans les faits d'une simple vidéo (disponible sur l'Oculus Rift et le Gear VR).



Seulement, les choses pourraient s'accélérer avec un second projet révélé (inadvertance ou pas) par Matt Stenquist, qui a posté des visuels de son travail sur les menus du jeu, permettant d'apprendre qu'il serait développé du coté d'Ubisoft Paris, qu'il tournerait sous Unreal Engine 4 à l'attention du HTC Vive et de l'Oculus Rift, et qu'il y aurait même une composante multi.



Pour autant, il ne faudra pas vous attendre à faire des grimpettes et des sauts de l'aigle en VR puisqu'il s'agirait d'un jeu à énigmes façon « Escape Room », avec qui sait un lien vers le prochain (vrai) épisode, dont les rumeurs évoquent une sortie en fin d'année.