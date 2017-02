Un succès grandissant pour Rainbow Six Siege Un succès grandissant pour Rainbow Six Siege

On pourra dire que Ubisoft a clairement réussi son coup avec Rainbow Six Siege qui continue d'assurer son succès sur la longueur. Bertrand Chaverot (directeur de la filiale d'Ubi en Amérique Latine) a lâché quelques chiffres concrets en évoquant 13 millions de joueurs enregistrés à travers le monde, soit près de trois fois plus qu'après la période de lancement il y a plus d'un an (5 millions à l'époque).



Bien sûr, cela ne donne pas d'indicateur sur les ventes (ne serait-ce qu'avec l'occasion, le prêt et les multiples comptes par console), mais le titre maintient une grosse communauté avec environ 3,9 millions de joueurs qui se connectent au moins une fois par semaine.



De bons arguments pour avoir motivé Ubisoft a lancé une seconde année de suivi qui débutera d'ailleurs dès demain avec le lancement du DLC Velvet Shell, des améliorations dans le matchmaking, des bonus de loot pour les gros joueurs et davantage de tournois eSport.