[FY] Square Enix : des revenus en hausse [FY] Square Enix : des revenus en hausse

De nombreuses années de restructuration permettent aujourd'hui à Square Enix de voguer tranquillement la tête en dehors de l'eau, comme le montre les derniers résultats du groupe. Pour les trois premiers trimestres de l'année fiscale en cours (d'avril à décembre 2016), le groupe s'offre un bénéfice en hausse de 26 %, soit 17 milliards de yens (environ 140 millions d'euros).



Merci Final Fantasy XV donc, qui a heureusement pu contrer quelques déceptions commerciales de 2016 comme Deus Ex : Mankind Divided et la version PS4 de Rise of the Tomb Raider. Et même si cela continuera de faire mal à certains, c'est de nouveau le mobile qui remporte la palme grâce aux poids lourds du moment comme Dragon Quest Monsters Super Light, Mobius Final Fantasy et Final Fantasy Brave Exvius.



Notons d'ailleurs que dans ce marché, 2017 démarre fort avec le récent Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia qui a dépassé le million de téléchargement en trois jours (uniquement disponible au Japon pour le moment).



Ceux qui arriveront officiellement cette année :



- Kingdom Hearts 1.5+2.5 HD (PS4 : mars)

- Nier Automata (PS4 : mars, PC : pas de date)

- Final Fantasy XIV : Stormblood (PS4/PC : juin)

- Final Fantasy XII : The Zodiac Age (PS4 : juillet)

- Dragon Quest Heroes II (PS4 : mai)

- Dragon Quest Heroes I+II (Switch : mars au Japon)

- Dragon Quest MJ3 Pro (3DS : mars au Japon)

- Dragon Quest XI (PS4/Switch/3DS : fin d'année au Japon)

- Les MAJ & DLC de Final Fantasy XV



Ceux qui arriveront on ne sait quand :



- Final Fantasy VII Remake (PS4)

- Kingdom Hearts III (PS4/One)

- Project Octopath Traveler (Switch)

- Dragon Quest X (PS4 & Switch)

- Au moins deux projets sous licence Marvel