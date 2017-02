Psychonauts 2 s'offre un éditeur Psychonauts 2 s'offre un éditeur

Financé à hauteur de 3,8 millions de dollars sur la plate-forme FIG (en plus de l'argent mis en place par Double Fine lui-même), le futur Psychonauts 2 s'offre un joli partenariat pour la route avec l'éditeur Starbreeze, qui a investi pas moins 8 millions de dollars supplémentaires dans le projet pour aider à la distribution future sur PC/Mac/Linux, PlayStation 4 et Xbox One, même si l'on reste dans le cadre du dématérialisé pour le moment.



Le titre reste attendu pour l'été 2018 et les fans de la franchise possédant un PlayStation VR pourront patienter un peu avec Psychonauts in the Rhombus of Ruin, spin-off servant de lien scénaristique entre les deux épisodes et qui sortira ce 21 février sur le PS Store.