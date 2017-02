Wild : un visuel en attendant mieux Wild : un visuel en attendant mieux

Maintenu dans le silence depuis un bon bout de temps au point que l'on commençait à avoir une pointe d'inquiétude, Wild revient nous faire un petit coucou avec une unique image postée sur le compte Instagram de Michel Ancel, juste pour indiquer que le projet était toujours en développement dans son coin.



On se contentera donc une nouvelle fois du Shaman (jeune) sur son loup, en attendant une nouvelle présentation plus concrète et si possible un semblant de date de sortie.