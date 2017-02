Dissidia Final Fantasy : deux ans après, la version console de nouveau évoquée

Et une interview de plus pour le magazine Famitsu, cette fois accordée aux têtes pensantes du dernier, à savoir le producteur Ichirou Hazama et le réalisateur Takeo Kujiraoka.Et une bonne nouvelle pour commencer : la version console (probablement PS4) est toujours à l'esprit chez Square Enix, ce qui se montre rassurant car aucun mot n'avait été lâché à ce sujet depuis début 2015. Hazama avoue d'ailleurs que le récent event des 30 ans de la franchise aurait pu être l'occasion d'en parler davantage mais le produit n'est visiblement pas prêt, demandant au préalable certaines choses à mettre en place plutôt qu'un bête portage, à savoir un mode Histoire qui sera assuré sur console. Dans le même temps, Kujiraoka espère également toucher la scène e-Sport pour pouvoir organiser des tournois au niveau mondial (plutôt que uniquement au Japon), même si ça ne reste pour l'heure qu'un souhait.Dans tous les cas, Hazama souhaite indiquer que même une fois la version console lancée, le suivi continuera pour la version Arcade en simultanée, ce qui laisse entendre que, contrairement aux premiers propos de Square Enix, on n'aura peut-être pas besoin d'attendre le cap des 50 combattants avant que le titre ne débarque dans nos salons.Pour le moment, en Arcade, seuls 21 personnages sont disponibles :Warrior of Light (FFI)Firion (FFII)Onion Knight (FFIII)Cecil Harvey (FFIV)Bartz Klauser (FFV)Terra Branford (FFVI)Cloud Strife (FFVII)Squall Leonhart (FFVIII)Zidane Trival (FFIX)Tidus (FFX)Shantotto (FFXI)Vaan (FFXII)Lightning (FFXIII)Y'Shtola (FFXIV)Garland (FFI)Kain Highwind (FFIV)Kefka (FFVI)Sephiroth (FFVII)Kuja (FFIX)Ramza Beoulve (FF Tactics)Ace (FF Type-0)