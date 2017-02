Earth Defense Force 5 : un RDV le 10 février

D3 Publisher annonce la tenue d'un Live pour son futur, qui se tiendra ce 10 février à 21h00 au Japon, donc 13h00 chez nous.On nous promet du gameplay, un trailer et de nouvelles informations, ce qui sera la moindre des choses vu que pour l'heure, on est un peu chiche coté nouveautés : quelques ennemis inédits, au moins un nouveau boss et une pincée d'améliorations dans le gameplay.Sortie prévue pour cette année sur PS4, au Japon du moins.