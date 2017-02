Licence Persona : un sondage sur l'avenir Licence Persona : un sondage sur l'avenir

Comme chaque année, Atlus nous balance un sondage en ligne (uniquement en japonais) pour laisser entrevoir quelques indices sur l'avenir. Les intéressés sont de base invités à donner leur avis sur les récents « teaser » de Shin Megami Tensei sur Switch (dont on ne sait rien) et Project ReFantasy (dont on ne connaît même pas le ou les supports).



Hormis cela, chacun peut faire part de son intérêt sur chacune des propositions suivantes, uniquement dédiées à la série Persona, jusqu'à pouvoir indiquer pour chacun la machine entre PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation VR, 3DS, Vita, smartphone et autres (la Xbox One doit se situer dans ce dernier point).



- Persona 6

- Une version « ++ » de Persona 5

- Un jeu de combat Persona 5

- Un jeu de danse Persona 5

- Remake HD de Persona 1

- Remake HD de Persona 2

- Remake HD de Persona 3

-Remake HD de Persona 4 (ah non tiens, il n'y est pas)

- Un jeu de danse Persona 3

- De nouveaux jeux Persona Q (une suite et des portages)

- Un jeu de société

- Un jeu en ligne

- Un jeu de shoot (comme DanGanRonPa Another Episode ?)



Alors bien sûr, chaque proposition ne deviendra pas une réalité mais les résultats du sondage la semaine prochaine seront intéressants à analyser, sauf si tout le monde coche « Oui » pour l'ensemble.