Mafia III : les extensions trouvent dates

Après les véhicules et tenues gratuites, Mafia III commence à dessiner plus précisément son plan de suivi coté extensions, le site officiel donnant des indications concernant le lancement des trois DLC à scénario : « Faster Baby » pour fin mars, « La hache de guerre » pour le mois de mai et enfin « Le signe des temps » pour juillet.



Un Season Pass à 29,99€ regroupe l'ensemble et l'on continuera de se contenter pour l'heure des trois artworks mis à disposition, faute de vidéos.