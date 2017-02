[FY] Capcom dans le vert, de justesse [FY] Capcom dans le vert, de justesse

Capcom balance à son tour ses résultats pour les trois premiers trimestres de l'année fiscale en cours, ayant la tête en dehors de l'eau de justesse avec un bénéfice de 2,7 milliards de yens, soit seulement 22 millions d'euros (57 millions en 2015).



La cause est simple : l'éditeur a enchaîné trois déceptions commerciales avec tout d'abord Breath of Fire 6 sur navigateur/smartphone lancé dans le quasi-anonymat au Japon au point qu'aucune date de sortie occidentale n'est envisagée pour l'heure. Moins grave mais problématique tout de même, la tentative « grand public » Monster Hunter Stories n'a pas porté ses fruits avec seulement 300.000 ventes au Japon, quand un épisode canonique peut taper de 2 à 3 millions sur la longueur. Enfin, sans surprise finalement, Dead Rising 4 n'a pas attiré suffisamment de monde : 700.000 exemplaires livrés (incluant les ventes dématérialisé) pour le mois de lancement, soit très loin des 2 millions de ventes souhaitées d'ici le 31 mars. La mise en ligne d'une démo jouable sur One et l'arrivée prochaine d'une version Steam sera peut-être capable de sauver les meubles.



Pour terminer l'année fiscale, Capcom pourra néanmoins rebondir avec deux belles cartouches : Monster Hunter XX au Japon (2 millions souhaités) et Resident Evil 7 (4 millions souhaités au 31 mars).