Hellblade : lancement prévu pour cette année

Attendu depuis un bon moment déjà,commence à entrevoir doucement le bout du tunnel, le studioassurant via Twitter que le lancement aura lieu dans le courant de l'année (PC et PlayStation 4), donc trois ans après son annonce.Un jeu d'action qui reste encore assez mystérieux vu le peu de trailers proposés pour le moment, et on ignore d'ailleurs si le gros retard a permis de revoir les ambitions à la hausse. Pour rappel, le studio souhaitait à l'origine 200 à 300.000 ventes pour devenir rentable, chose qui a pu largement évolué après quelques années.