The Last Guardian baisse officiellement de prix

On ignore si les ventes de lancement pouront été satisfaisantes aux yeux de Sony mais toujours est-il que les plus patients ont bien fait d'attendre : l'éditeur annonce une baisse de prix officielle et permanente, le titre se retrouvant désormais autour de 40€ (comme vous pouvez le voir par exemple sur Amazon et Micromania).Deux mois avant une baisse, on dira qu'on a vu pire (surtout en fin d'année), sans non plus rassurer ceux qui se posent des questions sur le Day One.