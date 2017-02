[FY] Sony : la branche JV explose son record, mais le cinéma vient gâcher la fête [FY] Sony : la branche JV explose son record, mais le cinéma vient gâcher la fête

Et c'est maintenant au tour de Sony d'évoquer ses résultats fiscaux pour les trois derniers mois de l'année, avec une branche JV qui n'en finit plus de faire dans la haute performance : un CA équivalent à 5 milliards d'euros pour 411 millions en bénéfice opérationnel. Merci la PlayStation 4, qui a tapé à 9,7 millions de ventes pour les fêtes (8,4 millions en 2015), soit le plus grand record dans l'histoire de Sony, devançant clairement celui de la PS2 (8,8 millions).



Baisse des coûts de production, ventes du PS VR dans les objectifs souhaités (sans donner de chiffre), revenus record pour le PS Store (1,75 milliards d'euros)… Bref, tous les voyants sont au vert dans le JV et dans « presque » tous les autres secteurs de Sony Corporation car il y en a de nouveau un qui vient ternir ce beau bilan.



Non, ce n'est pas le smartphone cette fois, qui redevient stable, mais la branche cinéma (Sony Pictures) qui accuse d'une perte effroyable de 890 millions d'euros, ne laissant à la totalité de la boîte qu'un bénéfice de 165 millions d'euros pour les fêtes (-83 % par rapport à 2015).



Difficile d'établir un planning pour 2017 vu que la firme est un peu moins coutumière des dates de sorties anticipées (ce qui n'est pas plus mal). Outre la continuité dans l'implémentation de la PS4 Pro (à quand les bundles ?) et du PS VR, le groupe pourra officiellement compter sur Horizon Zero Dawn, Uncharted : The Lost Legacy et Gran Turismo Sport (pas de date pour les autres gros projets first-party), ainsi qu'un pied plus ferme dans le secteur software sur smartphone via un studio dédié.