Nintendo Switch : l'abonnement au online payant devrait se situer entre 17 et 26$

Conscient qu'il faudra se démener un peu plus que les autres pour imposer le online payant sur Switch, Nintendo vient officiellement d'annoncer ses tarifs beaucoup plus doux que chez la concurrence : l'estimation par le PDG de la firme est de 2000 à 3000 yens l'année, donc entre 17 et 26$ seulement.



Kimishima rajoute étudier sérieusement l'implémentation de la VR sur Switch, mais ne validera cette possibilité que si les développeurs trouvent un moyen d'offrir aux joueurs de longues sessions de jeu sans pouvoir rencontrer des problèmes.



- Kimishima ne veut pas donner de prévisions sur les revenus futurs du marché mobile, trop imprévisible selon lui.

- Le partenariat entre Nintendo et DeNA fonctionne bien mais Kimishima indique que passé les cinq jeux du contrat, rien ne les empêchera de trouver un autre allié. Conséquence immédiate : DeNA perd 6,72% à la bourse de Tokyo.